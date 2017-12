Polícia tenta identificar mais dois suspeitos de linchamento em Guarujá

GUARUJÁ - Depois de prender cinco homens suspeitos de participação ativa no linchamento da dona de casa Fabiane Maria de Jesus, de 33 anos, morta no último dia 5, a Polícia de Guarujá tenta identificar mais dois homens que participaram da ação criminosa.

Segundo informou o delegado Luís Ricardo Lara Dias Júnior, que conduz as investigações, os dois suspeitos procurados tiveram uma participação intensa no linchamento, conforme demonstram as filmagens feitas pelos celulares de alguns moradores.

"Mas apesar dos esforços da nossa equipe, não conseguimos identificar os dois homens, porque as imagens estão muito borradas", disse o delegado Lara, apelando para que a população colabore, caso reconheça os dois suspeitos.

Os cinco homens acusados de participar do linchamento estão detidos na cadeia anexa ao 1º Distrito Policial de Vicente de Carvalho, onde foi registrada a ocorrência. O quinto homem preso, Abel Vieira Batalha Júnior, de 18 anos, apresentou-se espontaneamente na segunda-feira, 12, acompanhado do seu advogado, e negou participação no linchamento.