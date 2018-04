Polícia tem imagens de 5 ladrões do MorumbiShopping O Departamento de Investigações Sobre o Crime Organizado (Deic) recebeu ontem imagens do circuito interno de segurança do MorumbiShopping que mostram cinco dos seis homens que roubaram a joalheria Dryzun, no piso térreo do centro comercial, na zona sul de São Paulo.