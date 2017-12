Polícia tem dificuldade para definir o PCC

Em compensação, no Rio a estrutura e as lideranças de facções como Comando Vermelho, Terceiro Comando e Amigos dos Amigos são conhecidas e debatidas pela sociedade. Em São Paulo, dados sobre o tamanho e a atuação do Primeiro Comando da Capital (PCC) permanecem obscuros. No encontro com os policiais, quando a reportagem indagou a respeito do PCC, poucos foram capazes de arriscar definições sobre a facção ou explicar como o grupo atua em São Paulo.

Os policiais concordam que o tráfico está mais forte do que no passado. Apesar do crescimento no comércio de entorpecentes, outros tipos de crime, como roubos, furtos e homicídios, estão em queda. Neste trimestre, São Paulo vai apresentar diminuição nos índices de todos os tipos de crime - com exceção de estupro. Os dados serão divulgados em novembro. A expectativa é de que pela primeira vez os homicídios fiquem abaixo de dez casos por 100 mil habitantes.