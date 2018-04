Polícia tem descrição de quem atirou em ex-árbitro

A polícia divulgou ontem o retrato falado do suspeito de atirar três vezes no ex-árbitro e comentarista Oscar Roberto de Godói, de 55 anos, na noite de quarta-feira, em Perdizes, zona oeste. O desenho foi feito com base na descrição de uma testemunha. Internado no Hospital das Clínicas, Godói está consciente e respira sem ajuda de aparelhos.

Ontem à noite, a polícia levou o retrato falado do criminoso ao hospital para mostrar a Godói. Também foi apresentada ao ex-árbitro a foto de um ladrão de carros da região, feita em um presídio do interior em 2006, para que o ex-árbitro analisasse e tentasse reconhecer o suspeito.

O retrato divulgado ontem foi feito com a ajuda de uma moradora do bairro que caminhava cerca de 20 metros atrás de Godói no momento da abordagem. O suspeito é moreno claro, de 1m75, magro, tem cabelos crespos e calvo e aparenta 28 anos.

Segundo o delegado titular Marco Aurélio Batista, o ex-árbitro foi surpreendido pelo criminoso cerca de oito metros distante de seu Honda Civic preto, que havia estacionado na Rua Diana.

Toda a ação foi registrada pelas câmeras de segurança de um prédio da rua. A polícia está à procura de novas imagens que possam ter sido feitas por sistemas de segurança de outros imóveis da região. Segundo o delegado Batista, cerca de uma hora e meia antes do crime contra Godói, um ladrão roubou um carro próximo dali. "Provavelmente não se trata do mesmo assaltante. Algumas características físicas não batem", disse.