Polícia Técnica receberá 1,1 mil maletas estilo 'CSI' O Ministério da Justiça recebeu esta semana 1,1 mil maletas de perícia - estilo "CSI" - com notebooks, trena a laser, reagentes químicos e diversos equipamentos para produção de prova científica - 280 vão para São Paulo e 50 para o Rio. Importadas dos Estados Unidos por R$ 17 milhões, elas devem "melhorar a qualidade da prova no Brasil, uma das principais fontes de impunidade hoje nos Estados", avalia o ministro Luiz Paulo Barreto. A pasta prevê investimento de R$ 100 milhões no reaparelhamento das perícias criminais estaduais até o fim do ano.