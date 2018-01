Polícia suspeita que advogada foi assassinada por mais de uma pessoa

SÃO PAULO - De acordo com o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a polícia suspeita de que o assassinato da advogada Mércia Nakashima tenha sido praticado por mais de uma pessoa. No início da tarde desta sexta-feira, 11, o corpo da advogada foi encontrado na represa de Nazaré Paulista, no interior de São Paulo. Mércia estava desaparecida desde 23 de maio.

A Polícia Civil realiza nesta sexta-feira perícia no Honda Fit prata da advogada. A perícia no veículo é feita por policiais do DHPP. No carro, resgatado ontem na represa por três mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Atibaia, havia alguns pertences da vítima, como o seu celular dela e um edredom.

De acordo com os bombeiros, um pescador avistou o corpo boiando na outra margem da represa, perto de onde foi achado o carro da advogada na quinta-feira, 10.

Mércia Mekie Nakashima, de 28 anos, estava desaparecida desde o último dia 23 em Guarulhos, na Grande São Paulo. O Honda Fit estava submerso no Reservatório de Atibainha, que integra o Complexo Cantareira, em Nazaré Paulista.

Colaborou Elvis Pereira, do Jornal da Tarde.

Notícia atualizada às 18h10.