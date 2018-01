Polícia surpreende jovens em motel com menores e bebê em SP

Quatro adolescentes com idades entre 14 e 18 anos, uma delas com o filho de quatro meses, foram encontradas nesta terça-feira, 15, com três homens num motel em Pindorama, no interior de São Paulo.

A polícia chegou ao local após uma funcionária do motel ouvir o choro de uma criança vindo de um dos quartos. O bebê é filho de uma menina de 16 anos. Após o episódio, a Justiça determinou que a criança fique com a avó temporariamente.

Os rapazes, todos com mais de 18 anos, foram presos em flagrante e levados para a delegacia da cidade. Em seguida, eles serão encaminhados para a cadeia Pública de Catanduva. Os jovens responderão por prática de ato libidinoso na presença de um menor e podem pegar até quatro anos de prisão.