Polícia solta dupla que jogou pedra em carro Um motorista escapou ontem de ser assaltado na Marginal do Tietê, na zona leste de São Paulo. O Palio dele foi atingido por uma pedra arremessada por dois jovens do Viaduto Imigrante Nordestino, perto do limite com Guarulhos. A vítima dirigiu por mais 400 metros e pediu ajuda a PMs, que detiveram a dupla. Mas ambos foram liberados porque a vítima não registrou o crime.