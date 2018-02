Polícia solicitará vistoria em todos os brinquedos do Playcenter

SÃO PAULO - A Polícia Civil enviará ofício aos órgãos municipais solicitando a vistoria dos brinquedos do Playcenter. Segundo o delegado Marco Aurélio Batista, responsável pelo caso, o documento deve ser encaminhado ainda nesta segunda-feira, 4. O objetivo é que sejam verificadas as condições do parque.

Na tarde de ontem, um acidente no brinquedo Double Shock do Playcenter deixou oito pessoas feridas. Segundo informações iniciais dos bombeiros, da Polícia Militar e de crianças que estavam no local, a trava do brinquedo abriu e os ocupantes caíram. Na tarde de hoje, três vítimas permaneciam internadas, segundo informações do hospital.