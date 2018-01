Polícia só tem 5 vítimas de roubo milionário em SP

Anteontem, um importante criminalista de São Paulo procurou o Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado (Deic) indignado com o tratamento que supostamente o seu cliente teve do banco. A vítima perdera uma fortuna no assalto. Outro dono de cofre contou a um amigo policial que mantinha US$ 2 milhões não declarados no banco. A vítima não tem esperança de recuperar a fortuna e deve receber apenas R$ 15 mil de indenização do seguro do banco.

Para chegar ao valor de R$ 100 milhões, a revista Veja informou ter entrevistado 27 vítimas, que relataram perda de relógios, joias, diamantes, esmeraldas e barras de ouro. O banco informou que chamou a polícia, registrou o caso no dia 28 no 78.º Distrito Policial e começou a identificar e comunicar locatários dos cofres após a perícia. O Itaú informou que, respeitando a privacidade, os clientes foram informados pessoalmente - 101 já foram atendidos. Os 19 restantes seriam atendidos nos próximos dias, em data escolhida por eles. Não houve demora, segundo o banco. Até ontem, a polícia não recebera lista das 120 vítimas. Mas já havia identificado dois suspeitos de participar do crime.