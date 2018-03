Polícia Rodoviária registra 37 mortos na véspera do carnaval São Paulo, 5 - A Polícia Rodoviária Federal registrou nesta sexta-feira, 4, 962 acidentes nas rodovias do país. Ao todo, foram 394 feridos e 37 mortos no primeiro dia da Operação Carnaval 2011 da PRF. Os dados foram divulgados através de boletim neste sábado, 5.