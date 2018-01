Polícia Rodoviária pede que motoristas evitem viajar à tarde

As polícias rodoviárias Federal e Estadual informaram que o trânsito ficará intenso nesta terça-feira de Carnaval, 16, em direção a capital paulista, após o horário do almoço, por volta das 14 horas. A previsão é que o tráfego piore no decorrer do dia.

A recomendação é para que o motorista evite viajar na parte da tarde, antecipando o retorno a São Paulo durante esta manhã. Por volta das 9h15, as principais estradas que cortam São Paulo registravam trânsito bom em ambos os sentidos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Sistema Anchieta-Imigrantes implantou às 9 horas a operação subida 2x8, disponibilizando as pistas norte e sul da Rodovia dos Imigrantes e norte da Via Anchieta para São Paulo e apenas a pista Sul da Anchieta para o litoral. Tráfego tranquilo também nas rodovias Dutra, Bandeirantes, Castello Branco, Via Anhanguera, Raposo Tavares, Ayrton Senna, Carvalho Pinto, Tamoios, Mogi-Bertioga e Rio Santos.

A Rodovia Régis Bittencourt tem trânsito bom. Duas faixas da via continuam interditadas na altura do quilômetro 552, em Barra do Turvo, sentido Curitiba, devido a um deslizamento de terra. Segundo a concessionária Autopista, o trânsito flui por apenas uma faixa no sentido sul. A previsão é de que a segunda faixa seja liberada no começo da tarde.