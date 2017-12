Polícia rodoviária faz a maior apreensão de drogas da história em vias federais paulistas

Atualizado às 18h01

SÃO PAULO - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou na noite desta quinta-feira, 26, sua maior apreensão de drogas da história em rodovias federais dentro do território do Estado de São Paulo. A operação também foi a maior deste ano em todo o Brasil. Ao todo, foram encontradas 4,48 toneladas de maconha escondidas em meio a sacas de milho no interior de uma carreta na Rodovia Régis Bittencourt, na região de Itapecerica da Serra, Grande São Paulo. Os policiais descobriram ainda 394 quilos de fenacetina, medicamento usado para "benzer" a cocaína - ele é misturado à droga para aumentar o volume destinado à venda ilícita.

A carga era transportada por um motorista de 39 anos e foi descoberta depois que os policiais rodoviários desconfiaram da placa do veículo, de Foz do Iguaçu, no Paraná - um dos principais pontos de entrada de droga estrangeira no Brasil. A carreta foi parada por policiais rodoviários por volta das 21h15 desta quinta, na altura do quilômetro 299 da Rodovia Régis Bittencourt.

Inicialmente, o motorista apresentou uma nota fiscal falsa de carregamento de milho aos policiais mas teria relutado em mostrar a carga. "Quando a lona foi retirada subiu logo o cheiro de maconha", afirmou o inspetor Luís Carlos Maciel Junior, chefe de comunicação da PRF. A droga estava organizada em tijolos, cada um com cerca de 30 kg, e a fenacetina, distribuída por pelo menos 12 galões.

A quantidade apreendida pela PRF é equivalente a 35% de toda a droga encontrada em São Paulo pela corporação no ano passado inteiro, quando 12,8 toneladas foram interceptadas por policiais rodoviários. Até o momento, as maiores apreensões em rodovias federais no Estado não haviam chegado a 2 toneladas, afirma a PRF. Para se ter uma ideia, com a quantia encontrada seria possível fazer cerca de 4,5 milhões de cigarros, que, enfileirados, poderiam ligar a cidade de São Paulo ao Rio de Janeiro.