Polícia Rodoviária de SC joga sal grosso nas rodovias por causa do gelo nas pistas Os agentes da Polícia Rodoviária Estadual de Santa Catarina têm uma atividade extra durante a onda de frio intenso que predomina na Serra Catarinense. Nas primeiras horas de cada manhã e nos fins de tarde, os policiais saem municiados de dezenas de quilos de sal grosso para espalhar sobre a lâmina de até 3 centímetros de gelo que se forma sobre as pistas. "A reação de derretimento do gelo demora de cinco a 10 minutos e se estiver muito espesso é preciso quebrar para derreter mais rápido", diz o sargento César Manoel. Hoje, o frio continua no Sul e o vento gelado deve ocasionar sensação térmica com picos abaixo dos -10ºC. As mínimas previstas devem chegar a -10ºC.