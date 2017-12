Polícia Rodoviária apreende 700 quilos de maconha na Castello Branco

PRESIDENTE PRUDENTE - Cerca de 700 quilos de maconha foram apreendidos na noite dessa segunda-feira pela Polícia Rodoviária na Rodovia Castello Branco, em Itu, no interior paulista. A droga era transportada por uma caminhonete dirigida por Willian Osvaldo da Silva, de 24 anos. Ele foi preso quando ia pagar o pedágio. O rapaz abriu o vidro apenas parcialmente, gesto que chamou a atenção dos patrulheiros rodoviários que participavam de uma operação no local.

A maconha estava em tabletes encontrados no porta-malas e no espaço do banco traseiro. "O banco traseiro foi retirado para ter mais espaço para a droga", resumiu o soldado Neto, da Polícia Rodoviária de Sorocaba.

O motorista disse aos patrulheiros que receberia R$ 10 mil para transportar o entorpecente de Campo Grande (MS) para São Paulo. Ele foi levado para a sede da Polícia Federal, em Sorocaba, para onde também foi transferida a maconha apreendida. Silva deve ser transferido para São Paulo.