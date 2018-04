Polícia Rodoviária apreende 512 quilos de maconha no interior de SP

A Polícia Rodoviária do Estado de São Paulo apreendeu na madrugada desta quinta-feira, 20, mais de meia tonelada de maconha dentro de um carro que trafegava pela Rodovia Raposo Tavares, na altura do quilômetro 569, na região de Presidente Prudente, no interior do Estado. Um jovem de 21 anos foi detido.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, os policiais faziam uma operação de combate ao narcotráfico e outros crimes quando pediram que o veículo parasse. Durante vistoria no veículo, foram encontrados diversos tijolos de maconha, que totalizaram 512 quilos. O motorista foi indiciado por tráfico de entorpecentes e conduzido à Cadeia Pública de Presidente Venceslau, também no interior paulista, onde está à disposição da Justiça.