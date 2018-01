Polícia Rodoviária apreende 1,2 tonelada de maconha em motel

Vigilantes rodoviários apreenderam 1,2 tonelada de maconha na noite de domingo, 22, em uma caminhonete, com placa de Rondonópolis (MT), parada no estacionamento de um motel, em Santa Mercedes, no oeste de São Paulo. Apressado, o motorista entrou sozinho no motel que fica às margens da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294).

Ao entrar sem acompanhante, ele chamou a atenção de policiais rodoviários que patrulhavam a estrada. O motorista L.A.S., de 45 anos, foi abordado e confessou o crime. Ele foi preso junto com um rapaz de 27 anos, que fazia a escolta com uma picape com placa de Amambai (MS).

Os dois foram buscar a maconha em Amambai. "Eles iam levar a droga para Pederneiras, no interior paulista", resumiu um vigilante rodoviário, que pediu anonimato.

A dupla receberia R$ 5 mil pelo transporte, segundo o policial. O motorista, morador de Amambai, e o rapaz, residente em Bauru, foram levados para a delegacia de Santa Mercedes.

Mais tarde, a dupla foi transferida para a cadeia de Presidente Venceslau, de onde deve seguir para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Caiuá.