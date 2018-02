Polícia retira cilindros de gás do Filé Carioca Peritos da Polícia Civil retiraram ontem dos escombros na Praça Tiradentes, centro do Rio, seis cilindros de gás usados na cozinha do restaurante Filé Carioca, destruído por uma explosão na quinta-feira, que matou 3 pessoas. O advogado do dono do estabelecimento, Bruno Castro, afirmou que a mangueira de gás remendada com fita isolante - apresentada pela polícia como possível estopim do vazamento - "não era do restaurante".