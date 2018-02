Polícia resgata jovem sequestrada na zona sul A estudante Camila Cukierman, de 21 anos, foi localizada ontem à tarde por policiais, após ter sido sequestrada na madrugada de ontem em Copacabana, na zona sul do Rio. O Nissan March da estudante foi encontrado na Favela Para Pedro, na zona norte, mas a polícia não deu mais detalhes do fim do sequestro. A estudante chegou às 13h30 à Delegacia Antissequestro. Um suspeito teria sido baleado na Favela Para Pedro. Camila foi rendida pelos criminosos a bordo de um Corsa quando chegava em casa.