Polícia resgata homem de porta-malas durante sequestro relâmpago em Osasco

SÃO PAULO - Um cinegrafista de 54 anos foi resgatado das mãos de dois sequestradores, por volta da 1 hora desta quinta-feira, 5, quando era mantido refém dentro do porta-malas do próprio veículo, um Ford Ka preto, parado por policiais militares da 1ª Companhia do 14º Batalhão na esquina da Avenida Benedito Alves Turíbio com a Rua Raio de Luz, no Jardim Padroeira, zona sul de Osasco, na Grande São Paulo.

Armados com um revólver calibre 38, de numeração raspada, Rogério Batista da Silva, de 20 anos, e Vágner Nascimento Félix, 33, se entregaram sem reagir. Um deles já tem passagem por roubo. A vítima, segundo a polícia, foi resgatada ilesa. A intenção da dupla era realizar saques em caixas eletrônicos. Um terceiro bandido continua foragido.

O cinegrafista foi abordado por dois criminosos em uma moto por volta da 0h30 na Rua Alexandre Batistone, na Vila Quitaúna, região centro-sul da cidade. O garupa desceu, e entrou no carro da vítima, que foi obrigada a dirigir por 300 metros. O terceiro criminoso, o que continua foragido, assumiu a moto para que o piloto entrasse também no carro e desse continuidade no sequestro. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Osasco.