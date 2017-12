Polícia recupera um dos 10 caminhões roubados do Magazine Luiza

Um dos dez caminhões de produtos roubados do centro de distribuição do Magazine Luiza foi localizado e recuperado na madrugada deste domingo, 3. O veículo foi abandonado em posto de gasolina em Santo Antônio do Jardim, no interior de São Paulo. A carga roubada era de celulares e tablets.

O roubo aconteceu na madrugada deste sábado, 2, na Rodovia dos Bandeirantes, em Louveira. Vinte homens armados e encapuzados renderam 80 funcionários do centro de distribuição e roubaram dez caminhões de produtos, em menos de três horas.

De acordo com o delegado Luís Carlos Duarte, titular da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Jundiaí, a carga foi localizada por uma equipe da DIG de Campinas após a denúncia de um caminhão abandonado no posto de gasolina. Ninguém foi preso. “O caminhão abandonado foi roubado em Salto [no interior de São Paulo] no mês de abril”, disse Duarte.

A carga recuperada foi devolvida para a empresa, que ainda realiza o levantamento dos produtos roubados, segundo Duarte.

Ainda de acordo com o delegado, duas pessoas que participaram da ação já foram identificadas por meio da análise de imagens das câmeras de segurança da empresa, que foram recuperadas. No entanto, até o início da noite deste domingo, nenhum suspeito foi preso.

Ação semelhante. O delegado também afirmou trabalhar com a hipótese de que o crime tenha sido organizado pela mesma quadrilha que assaltou a fábrica da Samsung, na rodovia Dom Pedro I, em Campinas, em julho de 2014. “Uma parte dos envolvidos nesse roubo continua solta, e os dois crimes foram muito semelhantes por conta da ação minuciosa. É possível que as mesmas pessoas estejam envolvidas”, disse.

Em nota, a assessoria do Magazine Luiza informou que nenhum funcionário foi ferido durante o assalto e que está colaborando com as investigações.