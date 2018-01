Polícia recupera quadros roubados em 1998 no interior de SP

Dezenove pinturas roubadas havia 10 anos, em Vinhedo, no interior de São Paulo, foram recuperadas por policiais da Delegacia de Repressão a Roubo de Cargas do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic). O material estava na casa de Jeferson Constantino, em Campinas, que confessou o crime e levou a equipe ao local. Ele afirmou que não conseguiu vender o material durante todos esses anos. As obras, que foram roubadas de uma casa em novembro de 1998, deverão passar por perícia e avaliação.