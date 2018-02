Polícia recupera parte de carga de smartphone Parte da carga de smartphones e eletrônicos roubada no domingo de uma empresa de Campinas foi recuperada entre anteontem e ontem pela polícia. Renato Gomes Filgueiras, de 31 anos, e Germano Francisco dos Santos Dias, de 38, foram presos sob suspeita de participação no crime. Caixas com os produtos foram achadas em Vargem Grande Paulista, em uma casa e em veículos na Rodovia Raposo Tavares, no Jaguaré e no Rio Pequeno, zona oeste da capital.