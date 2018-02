Polícia recupera parte da carga de smartphones roubados em Campinas

SÃO PAULO - Parte da carga de smartphones e eletrônicos que foram roubados na último domingo, 17, de uma empresa de Campinas foi recuperada nessa terça-feira, 20, pela Polícia Civil. Dois suspeitos foram presos.

Policiais do Grupo de Operações Especiais (GOE) foram até Vargem Grande Paulista, onde estava parte da carga roubada. No local, foram encontrados também um aparelho usado para bloquear o rastreamento e uma Toyota Hilux roubada, usada no roubo. Um homem de 31 anos, contratado pelos bandidos para vigiar o lugar, foi preso.

Mais tarde, por volta das 23h, a polícia encontrou em uma indústria no Rio Pequeno, na zona oeste de São Paulo, um caminhão carregado com mais mercadorias roubadas. Depois de consultar os dados do veículo, policiais prenderam um suspeito em Taboão da Serra, na Região Metropolitana de São Paulo.