Polícia recupera óculos de ouro de Lampião Os óculos de ouro que pertenceram ao cangaceiro Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, roubados há um mês da Casa da Cultura de Serra Talhada, no sertão de Pernambuco, foram recuperados na noite de terça pela Polícia Civil. Manoel da Silva, de 20 anos, foi preso, acusado do roubo. De acordo com a polícia, o rapaz tentava extorquir dinheiro da direção do museu para devolver a relíquia. Após primeiro contato, a polícia começou a seguir Silva, que guardou o objeto em sua casa, em um guarda-roupa. A polícia investiga se ele agiu sozinho ou teve a ajuda de outras pessoas. A peça, de ouro 16 quilates, será devolvida ao museu.