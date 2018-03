Polícia recupera novilhas furtadas do Instituto de Zootecnia

SOROCABA - A Polícia Civil recuperou 31 das 44 novilhas furtadas no dia 7 de outubro do Instituto de Zootecnia da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado, em Nova Odessa, no interior de São Paulo. Cinco pessoas foram presas, acusadas de envolvimento no furto.

Em nota divulgada nesta quinta-feira, 20, a polícia informou que o esclarecimento do crime começou com a prisão de dois suspeitos em Americana, cidade vizinha de Nova Odessa. Outro suspeito foi preso em Valinhos, na mesma região. O gado foi recuperado em uma propriedade, na zona rural de Guaratinguetá. No local, outros dois suspeitos foram detidos.

Os animais tiveram os brincos de identificação suprimidos, mas foram reconhecidos pelo veterinário do centro com base em características física. A polícia chegou aos criminosos depois de obter imagens do caminhão usado no transporte das reses. Eles tiveram a prisão temporária decretada e vão responder por furto qualificado e associação criminosa.

As novilhas eram usadas em um projeto de seleção genética para a produção de uma proteína no leite que previne doenças como diabetes, arteriosclerose, alergias e problemas cardiovasculares. Segundo o instituto, mesmo com a recuperação de parte dos animais, haverá prejuízo para os estudos.