Polícia recupera HD externo do cartunista Laerte

Texto atualizado às 17h32.

SÃO PAULO - A Polícia Civil recuperou nesta sexta-feira, 29, o HD externo do cartunista Laerte Coutinho, furtado na madrugada do feriado do Dia do Trabalho, dia 1º de maio.

O HD, que guarda o resultado de 12 anos de trabalho do cartunista, foi levado por bandidos que invadiram a casa de Laerte no bairro Rio Pequeno, zona oeste da cidade.

O material foi encontrado durante uma ação policial e um homem foi preso. "Encontraram muitos CDs, DVDs e computadores. O HD estava no meio desse material", disse Laerte.

O cartunista foi até o 93.° Distrito Policial (Jaguaré), na zona oeste, onde o caso de furto à residência foi registrado, para testar o HD, que não funcionou. Agora, Laerte vai procurar um técnico em informática para ver se recupera o conteúdo.

Laerte viajava quando sua casa foi invadida. O furto foi descoberto após ele chegar em casa e encontrar a porta da cozinha forçada. Além de dois computadores, um DVD, dois botijões de gás e o documento de um carro também foram levados.

Campanha. Os usuários do Twitter e Facebook fizeram uma campanha para que os ladrões devolvessem o acervo em arquivo digital do cartunista. Em sua página do twitter, Laerte disse estar comovido com a repercussão do caso na internet: "Fiquei muito emocionada com essa solidariedade toda, negócio dos arquivos roubados".