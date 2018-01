Polícia recupera carga avaliada em R$ 950 mil

Agentes da Delegacia de Repressão a Roubo e Furto de Veículos do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic) recuperaram nesta quinta-feira, 27, uma carga - de medicamentos, perfumes e tecidos -, avaliada em R$ 950 mil. O material estava escondido em um galpão de uma metalúrgica desativada, na cidade de Arujá, região leste da Grande São Paulo.

André Luís de Oliveira, de 31 anos, que tomava conta do material roubado, acabou preso no local. Oliveira foi autuado por receptação, mas, se for reconhecido pela vítima, poderá responder por roubo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O roubo ocorreu às 2h30 desta quinta-feira na pista sentido SP-RJ da Rodovia Presidente Dutra, também em Arujá. Bandidos interceptaram o caminhão e transferiram o motorista para outro veículo. O refém ficou três horas em poder da quadrilha e foi solto no bairro de Campo Belo, zona sul de São Paulo.

Após ter a carga retirada e escondida na fábrica desativada, o caminhão foi abandonado no quilômetro 188 da Via Dutra. Até o final da noite, nenhum integrante do bando havia sido localizado pelos policiais civis.