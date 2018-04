Polícia recupera caminhão e carga roubados no interior de São Paulo

SÃO PAULO - Um caminhão roubado com três empilhadeiras foi recuperado na noite desta quarta-feira, 11, no município de Barra do Turvo, interior de São Paulo. A carga e o caminhão estão avaliados em R$ 200 mil. Ninguém foi preso.

Policiais rodoviários federais tomaram conhecimento de um caminhão quebrado sobre a pista, mas sem o condutor, na altura do km 551 da Rodovia Régis Bittencourt. A equipe foi até o local às 20h50 e encontrou o caminhão carregado com as empilhadeiras abandonado.

O condutor do carro não foi encontrado. Segundo testemunhas, o motorista havia fugido momentos antes. Após pesquisar, os agentes descobriram que o veículo tinha sido roubado na altura do km 1 da Régis, no Paraná.

O verdadeiro motorista foi mantido refém e libertado horas depois. Ele caminhou até uma delegacia em Campina Grande do Sul e relatou o roubo. A carga e o caminhão foram devolvidos ao proprietário.