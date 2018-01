Polícia recupera 4 fuzis roubados do Exército em São Paulo

A polícia recuperou nesta sexta-feira, 8, quatro fuzis que haviam sido roubados em 8 de março deste ano, do quartel do 6º Batalhão de Infantaria Leve do Exército, em Caçapava, no Vale do Paraíba (SP). A localização ocorreu um dia após a prisão do vendedor Emerson Dal Col Júnior, de 27 anos. Matrix, como o suspeito é conhecido, foi detido numa casa na Praia das Palmeiras, em Caraguatatuba, no litoral norte paulista.

Ele é acusado de ser o receptador das armas. Agora, chega a cinco o total de fuzis recuperados. O primeiro foi encontrado em 9 de abril na churrasqueira de uma casa no Jardim da Granja, em São José dos Campos. A polícia ainda tenta localizar os dois fuzis restantes que estavam entre os sete roubados na ação do dia 8 de março.