Polícia recaptura jovem acusado de queimar vivo idoso no ABC

SÃO PAULO - Um jovem que havia fugido da Fundação Casa nos últimos dias foi recapturado na manhã desta sexta-feira, 12, por policiais de São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo. Com 18 anos recém-completados, ele é acusado de atirar no ouvido e queimar vivo o dono de uma lavanderia, Kiyoshi Murashima, de 77 anos, no ano passado. O adolescente está detido no 4º Distrito Policial (Riacho Grande) de São Bernardo do Campo e será encaminhado à Justiça.

O rapaz estava escondido na casa de familiares, segundo o delegado titular do 4º DP, Roberto Bueno Menezes. A captura ocorreu por volta das 6h.

"Deu um trabalhinho esse rapaz. Fizemos diligências em quatro lugares até chegar à casa de parentes (em São Bernardo), onde estava escondido. O intuito dele era se evadir", disse Menezes.

O suspeito tinha 17 anos quando foi acusado de participar da morte do idoso e, por isso, estava na Fundação Casa. A morte de Murashima ocorreu no dia 10 de setembro do ano passado. Dois dias antes, o jovem teria participado de outro latrocínio com três maiores de idade, que resultou na morte do psicólogo José Valter Blanes Zagileto.