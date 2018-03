Polícia recaptura 54 fugitivos de hospital de custódia na Grande SP

A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) informou nesta quinta-feira, 20, que 54 dos 55 fugitivos do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico de Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo, foram recapturados. A pasta disse que as buscas continuam ocorrendo para localização do último detento.

A fuga aconteceu na tarde da segunda-feira, 17, após uma rebelião ter sido iniciada pelos detentos na unidade. Pavilhões foram incendiados e eles escaparam por uma região de mata do Parque do Juquery, que envolve o local. No primeiro dia, 34 já haviam sido localizados. Em razão do comprometimento da estrutura, todos os detentos foram transferidos para unidades próximas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo a administração penitenciária, a revolta teria começado após a notícia de que cinco presos seriam transferidos; eles seriam líderes de um suposto esquema que extorquia dinheiro de familiares de outros apenados. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), havia classificado na terça-feira, 18, o caso como "uma questão pontual", afastando relação com revoltas em presídios na região Norte.