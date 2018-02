Polícia promete ampliar patrulhas de moto na avenida A PM informou ontem que o caso da estudante aconteceu a uma distância de 4,5 km do Portão 2 da Cidade Universitária. Segundo a corporação, exatamente no local da tentativa de assalto, de junho até o dia 5, foram registrados, além dessa ocorrência, um roubo a pedestre e uma tentativa de roubo a residência. De acordo com a polícia, todo o reforço de policiamento no entorno da Cidade Universitária levou a uma migração de crimes.