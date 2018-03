Polícia proibiu manifestações no Fórum

O tenente-coronel Ricardo de Souza Ferreira havia prometido que manifestações não seriam permitidas na calçada do Fórum de Santana, onde se realiza o julgamento do casal Nardoni. Ele havia destacado 30 policiais para a segurança interna e externa do prédio.

A decisão de fazer o júri no Fórum, localizado na Avenida Engenheiro Caetano Álvares, no Limão, zona norte, foi do juiz Maurício Fossen. Ele se recusou transferir o júri, sem que houvesse oposição da defesa e da acusação, para o Fórum Criminal da Barra Funda, que é o maior, o mais seguro e o mais aparelhado de São Paulo. Já para o Tribunal de Justiça, o Fórum de Santana é seguro.