Polícia procura suspeitos de matar capitão da PM em Guarulhos

A polícia busca um trio de assaltantes que, segundo testemunhas, teria matado no sábado,10, o capitão da PM Marcos Ferreira Mata, de 45 anos, em um bar em Guarulhos, na Grande São Paulo. O caso foi registrado como homicídio pela PM, mas passou a ser tratado como latrocínio (roubo seguido de morte).

O policial estava em um bar no Jardim Pimenta, em Guaru lhos, quando três homens se aproximaram da sua mesa. Dois deles chegaram perto da vítima e um terceiro, de um colega do capitão. Essa testemunha contou para a polícia que os três anunciaram o assalto, mas Mata reagiu.

"Assalto! Perdeu, perdeu", teriam dito os assaltantes. O capitão lutou contra eles, mas caiu no chão. Seu revólver foi pego no chão por um dos criminosos e ele foi atingido com disparos no rosto - pelo relato do amigo, foram dois tiros.

O polícia foi levado ao hospital, mas já estava morto ao chegar. O caso está no 4º Distrito Policial de Guarulhos. Os três homens ainda não foram identificados de acordo com a polícia.