Polícia procura suspeito de violentar criança de 10 anos

A Polícia Civil procura um rapaz de cavanhaque, barrigudo e, que no momento em que violentou um menino de 10 anos, por volta das 14 horas de terça-feira, no Grajaú, zona sul da cidade de São Paulo, usava camiseta amarela e tênis preto. Na Estrada do Barro Branco, próximo ao Centro Educacional Unificado(CEU) Três Lagoas, o garoto foi abordado por um desconhecido e levado até um terreno baldio. O menino, acompanhado do irmão mais velho, de 12 anos, havia ido até o canteiro de obras onde o pai, um pedreiro trabalhava, mas, após fazer a visita, resolveu voltar sozinho e disse que iria para a casa da avó. Uma terceira criança teria entrado no terreno e testemunhado os atos contra o garoto. Mesmo sendo perseguida pelo suspeito, a testemunha conseguiu escapar e avisou a polícia. Segundo boletim de ocorrência registrado no 85º Distrito Policial, do Jardim Mirna, a criança contou a avó que teria sofrido penetração anal. A vítima foi levada para o Hospital Pérola Byington, que deve divulgar os resultados dos exames em 15 dias. (Colaborou Ricardo Valota, do estadao.com.br)