Polícia procura por assaltantes do Shopping Higienópolis

Daniela do Canto, do estadao.com.br,

A polícia ainda procura pelos assaltantes que invadiram o Shopping Higienópolis, na região central de São Paulo, no final da noite desta terça-feira, 12. A quadrilha rendeu funcionários, roubou a loja Montblanc e fugiu em seguida. A ação teria sido gravada pelo circuito interno de segurança do shopping.

Seis ladrões chegaram ao local em três motos, pouco antes das 22 horas, em três motos. Três deles, de terno e gravata, entraram no shopping. Eles estariam armados com submetralhadoras, escondidas sob os paletós. Depois de roubarem a loja, os assaltantes fugiram pela portaria do shopping localizada na Rua Dr. Veiga Filho, onde eram aguardados pelos comparsas nas motos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A PM foi avisada do roubo por uma testemunha, às 22h04. Ainda não foi divulgado um balanço dos itens levados da loja. O caso foi registrado no 77º Distrito Policial (Santa Cecília).