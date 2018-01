Polícia procura corpo em sítio de goleiro e Flamengo afasta jogador

BELO HORIZONTE - A polícia apertou o cerco ontem ao goleiro do Flamengo, Bruno Fernandes, de 25 anos, nas investigações sobre o desaparecimento da ex-amante Eliza Samudio, também de 25, com quem teria um filho de 4 meses. Em buscas no sítio do jogador, foram recolhidas uma fralda e uma passagem aérea. A polícia técnica usava luminol para verificar supostos vestígios de sangue.

Investigadores trabalham com a hipótese de a jovem ter sido morta na propriedade do jogador, em Esmeraldas, região metropolitana de Belo Horizonte. Policiais chegaram ao local às 16h30. Mais tarde, bombeiros foram acionados e informaram que havia suspeita da presença de um corpo numa cisterna - fato não confirmado até o fim da noite.

Em reunião com a presidente do Flamengo, Patrícia Amorim, e o vice-presidente jurídico do clube, Rafael De Piro, o atleta negou envolvimento. Mas acabou afastado da intertemporada que o time inicia hoje em Itu. "Foi uma decisão tomada com o atleta, pois ele está na iminência de ser convocado a prestar esclarecimentos à polícia", disse De Piro. Segundo ele, Bruno "está abalado, pois o fato é grave, mas tem todo o interesse em resolver o assunto".

A delegada de Contagem Alessandra Wilke reiterou ontem que instaurou inquérito após receber denúncia anônima, na quinta-feira. "Dizia que Bruno e mais dois amigos teriam espancado Eliza, ocultado o corpo e queimado as roupas dela." A delegada informou que Bruno será ouvido "no momento mais oportuno", ainda nesta semana. Mas recomendou que o goleiro não viaje. "Ele tem de esclarecer o que aconteceu."

Funcionários do sítio e outras testemunhas contam que Bruno esteve no local entre os dias 6 e 10 deste mês. Desde o início de junho, parentes e amigos perderam o contato com Eliza. Ela teria dito que iria a Minas com o filho a convite de Bruno. No dia 7, segundo funcionários do sítio, Luiz Henrique, o Macarrão - amigo de infância e espécie de faz-tudo do goleiro -, chegou ao sítio com a criança. Registrado como Bruno pela mãe, o bebê foi apresentado como "Ryan".

Em seu depoimento à polícia, a mulher do goleiro, Dayane de Souza, afirmou que o marido teria alegado que Eliza abandonara a criança. A mulher de Bruno chegou a ser presa em flagrante por subtração de incapaz na sexta-feira, mas ganhou direito a responder ao processo em liberdade na manhã seguinte. Ela teria ocultado o paradeiro do bebê por ordem do marido, mas, no sábado, a criança foi localizada numa residência de Contagem.