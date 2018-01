Polícia procura bomba em agência bancária assaltada em SP

A polícia suspeita que assaltantes colocaram um artefato explosivo na agência do banco Santander na Avenida do Cursino, no Jardim Saúde, zona sul da capital paulista, na tarde desta quarta-feira, 25, antes de tentarem fugir. Agentes do Grupo de Apoio Tático Especial (Gate) foram encaminhados para o local para apurar a ocorrência.

A agência foi invadida por volta das 18 horas por três assaltantes. Segundo a Polícia Militar, eles mantiveram cerca de 15 pessoas como reféns. Ninguém ficou ferido. Dois dos assaltantes foram detidos. Com eles a polícia apreendeu dois revólveres. A PM realiza uma varredura na região à procura do terceiro integrante do bando.