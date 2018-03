Polícia procura adolescente acusado de atropelar e matar estudantes em Guarulhos

SÃO PAULO - A Polícia Civil procura um adolescente de 17 anos que supostamente dirigia o GM Astra branco que atropelou e matou as estudantes Janine Casimiro Novaes, de 18 anos, e Gabriely Alves da Cunha, de 11, na noite de sábado, 26, na Avenida Otávio Braga de Mesquita, na Vila Barros, em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo. Uma terceira mulher, de 44 anos, também foi atropelada e permanece internada em estado grave.

Policiais militares acionados por testemunhas encontraram o carro atravessado na calçada, bastante danificado e sem a roda traseira. As estudantes estavam caídas no chão e a mulher que sobreviveu estava prensada entre a frente do veículo e a porta de aço de um estabelecimento comercial.

Uma viatura do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) socorreu as estudantes ao Hospital Geral de Guarulhos, mas elas não resistiram aos ferimentos. A mulher foi levada ao Hospital Municipal de Urgência do município.

Um estoquista de 18 anos, ocupante do banco do passageiro do veículo, informou aos policiais que quem dirigia era seu amigo, um adolescente, de 17. Segundo ele, o pai do jovem teria autorizado o filho a dirigir o veículo. Os policiais foram até a residência do adolescente, mas ninguém foi localizado.

A ocorrência foi registrada no 1º Distrito Policial de Guarulhos como homicídio consumado, permitir direção de veículo a pessoa não habilitada e ato infracional. A Polícia Civil vai instaurar inquérito policial para apurar o caso e promove diligências para localizar o pai e o adolescente.