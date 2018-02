Polícia prende vendedor que carregava mais de R$ 5 mi em notas falsas

SÃO PAULO - A Polícia Civil de São Paulo prendeu um homem suspeito de participar de um esquema de notas falsas nos Jardins, na zona sul de São Paulo, na tarde desta sexta-feira, 26. O homem carregava R$ 5,6 milhões em cédulas de R$ 50.

Segundo o delegado do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic), Francisco Solano de Santana, o rapaz pretendia espalhar as notas ou utilizá-las em um golpe.

Os investigadores abordaram o vendedor de carros Flávio Rodrigues Dutra, de 50 anos, na rua Bela Cintra, e no interior do veículo encontraram quatro malas pretas contento R$ 1 milhão cada. No porta-malas estavam outros quatro pacotes que totalizaram R$ 1,6 milhão.

Dutra não explicou a procedência das notas, que apresentavam tarjas idênticas às do Banco Central.