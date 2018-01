Polícia prende um dos suspeitos de roubar turistas na Imigrantes

Atualizada às 22h45

SÃO PAULO - Uma ação conjunta das polícias Civil e Militar prendeu nesta quarta-feira, 7, um dos homens suspeitos de tentar assaltar turistas na Rodovia dos Imigrantes, no último domingo, perto da Ponte do Mar Pequeno, em São Vicente, no litoral paulista. Uma equipe da TV Tribuna flagrou a dupla tentando roubar um casal de Rio Claro, interior paulista, que estava em um carro parado no trânsito da rodovia.

O acusado Ednílson Pinheiro Batista, de 36 anos, foi preso na Praça Oswaldo Cruz, que fica a um quilômetro da Imigrantes, onde foi registrada a tentativa de assalto. Apesar de ter raspado a cabeça, ele foi reconhecido pelos policiais civis do 2.º Distrito Policial de São Vicente e militares do 39.º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I).

Segundo a polícia, Batista tem antecedente por uso de documento falso. Ele foi localizado após diversas ligações de pessoas que viram as imagens da tentativa de assalto e reconheceram o criminoso como sendo um frequentador da praça, onde foi feita a prisão. Ainda segundo a polícia, ele não tentou fugir nem reagiu. Após confessar o crime, o acusado mostrou para os policiais militares a residência onde estava escondido.