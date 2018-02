Polícia prende um dos assaltantes de Cotiporã Um dos participantes da quadrilha que explodiu uma fábrica de joias em Cotiporã, no Rio Grande do Sul, no dia 30 de dezembro, foi preso ontem em Pinhal, no litoral norte gaúcho, pela Polícia Civil. O homem de 41 anos, identificado como Cacaio, estava em uma casa monitorada pelos investigadores há duas semanas. No assalto, os bandidos explodiram uma fábrica de joias e fugiram com reféns para a mata.