Presos traficantes que vendiam cocaína com rosto do Papai Noel

SOROCABA - Policiais civis prenderam nesta terça-feira, 15, três homens suspeitos de vender porções de cocaína com o rosto do Papai Noel, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Os adesivos com o rosto do "bom velhinho" eram colados nos pinos plásticos usados para embalar a droga.

Os três suspeitos, rapazes de 20, 23 e 26 anos, foram detidos no Jardim Helena, zona leste da cidade.

Eles eram investigados por uma tentativa de latrocínio contra um empreiteiro de obras, em setembro, no Jardim Paulista, na mesma região.

Além da droga, foram apreendidos dinheiro, celulares e um caderno com a contabilidade do tráfico nas casas dos suspeitos. Também foi apreendida uma moto furtada. Eles foram levados para a cadeia pública de Santa Rosa de Viterbo, também no interior.