Polícia prende suspeitos de roubo a aluno da USP

A Polícia Civil de São Carlos prendeu nesta terça-feira dois jovens acusados de participarem do roubo a um aluno da USP (Universidade de São Paulo) no último final de semana. Maycon Soares da Silva confessou o crime e contou ter usado um estilete para atingir a vítima. Dois adolescentes participaram da ação segurando o estudante de ciências da computação Lucas Wiechmann, de 19 anos, que foi atingido no abdômen e já se recupera em casa.

Um dos adolescentes também foi localizado, enquanto que o outro segue foragido. O trio teria passado a noite ingerindo bebidas alcoólicas numa festa e depois encontrou o aluno. Silva alegou que a vítima fez um movimento repentino, fazendo com que ele reagisse. Autuado em flagrante, o autor do golpe foi indiciado e acabou preso. Já o adolescente teve como destino uma unidade da Fundação Casa.

O assalto ao estudante fez com que a Comissão de Segurança da USP passasse a estudar medidas para garantir maior tranqüilidade no interior do campus. O local já conta com alguns equipamentos, como câmeras de monitoramento que até ajudaram a polícia a chegar no trio que atacou o jovem. Porém, os alunos reclamam de outros problemas, como a iluminação deficitária em alguns pontos