Polícia prende suspeitos de roubar R$ 20 mi de transportadora

A Polícia Militar prendeu na segunda-feira, 7, cinco homens e uma mulher suspeitos de participar do furto de R$ 20 milhões da Transportadora Transnacional, no bairro do Jaguara, zona oeste da capital. O bando foi surpreendido na casa de número 137 da Rua Engenheiro Felipe Guiton, no Jardim Amália, zona sul da capital, e levado para o 47º DP (Capão Redondo). Uma vizinha viu a quadrilha contando dinheiro e telefonou para o 190.

Entre os presos, no entanto, não está o homem que se identificava como Mario Mendes Mitsui, conhecido por "Japonês". Segundo a Polícia, foi ele quem comprou, por R$ 150 mil, a casa da rua João Mascaro, 190, de onde partiu o túnel de 150 metros em direção à empresa de valores. Com o bando foram apreendidos malotes com cerca de R$ 4 mil em moedas e notas, duas motos e três veículos, incluindo um Fiat Doblò prata, o mesmo tipo de carro visto na garagem da residência utilizada pelos criminosos.

A quadrilha foi presa na casa de Fabíola Rodrigues Costa, 21 anos. Também foram presos Lafaiete Araújo Oliveira, 23 anos, Ronie Aparecido de Sousa, 29 anos, Marcelo da Silva Pereira, 21 anos, Maiko Antonio Bezerra Cruz, 20 anos, e Weviton Silva de Oliveira, 31 anos.

Estima-se que R$ 20 milhões tenham sido levados da Transnacional. Oficialmente, a estimativa é de R$ 10 milhões. Fontes da polícia afirmaram que esse valor se refere ao montante recolhido pelos carros-fortes somente no sábado. Os outros R$ 10 milhões corresponderiam ao recolhimento de domingo.

O delegado Waldomiro Milanesi deve falar sobre o caso nesta terça-feira, na Divisão de Crimes contra o Patrimônio do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic).

