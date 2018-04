Polícia prende suspeitos de matar criança em Osasco

SÃO PAULO - A polícia prendeu nesta quarta-feira, 26, três suspeitos de matar uma menina de 8 anos no Jardim Santa Maria, em Osasco, na Grande São Paulo. Entre os presos está um jovem de 18 anos e dois adolescentes (de 16 e 15 anos), sendo que o mais jovem é irmão da criança assassinada a facadas. Segundo a Delegacia de Homicídios, há a suspeita de que a menina tenha sido estuprada.

O garoto afirmou à polícia que estava na casa no momento do crime, mas que dormia e portanto não teria participado do assassinato. Os outros dois suspeitos, amigos do irmão da menina, incriminaram um ao outro.

A Polícia Militar recebeu uma ligação do próprio irmão da vítima informando que havia encontrado a criança morta. Segundo a Delegacia de Homicídios, materiais do irmão e dos outros dois suspeitos foram colhidos para análise.

O jovem maior de idade foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Osasco e os dois adolescentes foram levados para a Vara da Infância e Juventude.