Polícia prende suspeitos de atacar filhos de ex-PM da Rota

SÃO PAULO - Dois suspeitos de um ataque contra dois filhos de um ex-policial militar das Rondas Ostensivas Tobias Aguiar (Rota) foram detidos na noite de quarta-feira, 7, pela Polícia Civil e encaminhados ao 40º Distrito Policial, do bairro Santa Maria, região do Limão, na zona norte de São Paulo. Um dos presos é o dono do táxi do qual o atirador desceu antes de abordar o carro das vítimas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os investigadores chegaram até a dupla após identificarem o táxi utilizado no ataque ao Corsa ocupado pelos dois rapazes na noite de segunda-feira, 5. Tiago e Diego de Souza Serrão, de 27 e 22 anos, respectivamente, estavam com um amigo quando foram perseguidos pelas ruas da Vila Nova Cachoeirinha, também na zona norte. Após alcançar o Corsa, um dos ocupantes do táxi desceu, atirou várias vezes contra as vítimas e fugiu com o comparsa que dirigia.

Tiago morreu no pronto-socorro de Santana, e o irmão dele foi transferido, em estado grave, para o Hospital do Mandaqui, onde segue internado.

Com imagens de câmeras de um edifício próximo ao local do ataque, a polícia identificou o táxi e localizou o ponto onde o motorista atuava. No local, os policiais foram informados de que o suspeito não aparecia desde a noite do crime. Localizado, o taxista afirmou que havia feito algumas mudanças no carro antes da ação de segunda-feira.