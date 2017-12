Polícia prende suspeitos de arrastão no Morumbi, na zona sul

SÃO PAULO - Em cerca de uma hora, pelo menos nove pessoas foram assaltadas durante um arrastão na noite de segunda-feira, em ruas próximas da Avenida Giovanni Gronchi, no Morumbi, zona sul de São Paulo. A polícia prendeu dois suspeitos no final da noite e investiga outros possíveis participantes dos roubos em série. Um terceiro acusado também foi encaminhado para averiguação no 89.º Distrito Policial (Portal do Morumbi).

O professor relata que estava sozinho no carro, nas proximidades da Giovanni Gronchi, quando foi fechado pelo carro dos bandidos. Logo em seguida, dois homens teriam descido do veículo da frente, um deles armado, e anunciado o assalto. “Eles não foram agressivos, me mandaram sair e já foram acelerando”, afirma o professor.

Um terceiro suspeito teria permanecido no outro carro para fugir, afirma a vítima. Os criminosos ainda atacaram um ponto de ônibus, um táxi e pedestres em ruas próximas. Com os bandidos, foi apreendida uma pistola de brinquedo.

Prisões. Segundo a Polícia Civil, foram presos Douglas da Silva Viana, de 30 anos, e Fernando Gomes Moreira, de 18 anos, um dos acusados de envolvimento nos roubos. O primeiro foi detido em flagrante por policiais militares enquanto tentava fugir no Chevrolet Onix, na Rua Andrea de Firenze. O veículo havia sido roubado do professor de educação física e passou a ser usado pelos criminosos durante a série de assaltos.

Já o parceiro dele, Moreira, conseguiu escapar dos policiais durante a perseguição, mas foi preso em sua casa, na região do Campo Limpo, cerca de 12 horas depois do arrastão. Ele também foi autuado em flagrante.

“As vítimas haviam feito a descrição física do segundo homem. Também investigamos com o autor que já estava preso (Douglas Viana) para chegar ao segundo nome”, explica o delegado Antônio Sucupira Neto, titular do 89.º Distrito Policial. Segundo o delegado, os dois detidos têm antecedentes criminais por roubo. “Se houver um terceiro ou quarto elemento, vamos descobrir.”

Violência. Segundo dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP), os roubos cresceram quase 38% neste ano em relação a 2013, na região do 89.º Distrito Policial (Portal do Morumbi). Até agosto, foram registrados 1.268 desses crimes, contra 920 no mesmo período do ano passado.