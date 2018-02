Polícia prende suspeito de tráfico sexual de travestis

SÃO PAULO - A Polícia Civil prendeu ontem, 31, um suspeito de assassinar um travesti em 2009, em São Paulo. O homem foi preso na casa da avó em São Vicente, no litoral de São Paulo. Ele também é suspeito de comandar um esquema de tráfico sexual de travestis, descoberto pela polícia em fevereiro.

A investigação e a prisão foram realizadas por policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A polícia acredita que o suspeito aliciava rapazes em Belém, no Pará, e os trazia para São Paulo. Os travestis viviam em uma pensão na Avenida Cruzeiro do Sul, região central da capital.

O esquema foi descoberto em 2 de fevereiro, quando investigadores do DHPP procuravam um garoto de 17 anos que havia desaparecido da casa dos pais em Belém, em 27 de dezembro do ano passado. Na ocasião, foram encontrados cerca de 70 travestis, a maioria deles do Pará, que viviam em situações precárias em duas pensões no centro.